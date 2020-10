Maria Teresa Ruta furiosa contro Amedeo Goria: “Guenda non è bipolare” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il giornalista Goria ha definito la figlia Guenda “bipolare”, ma mentre Guenda è sconvolta e non ribatte sul momento, la madre Maria Teresa è diventata una furia. Non ci sta Maria Teresa Ruta a sentire le parole usate da Amedeo Goria verso la figlia Guenda. Nella puntata numero 13 del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha riferito le parole del papà di Guenda a madre e figlia, entrambe concorrenti del reality. “Non lo posso accettare da un padre che non sa nemmeno se sua figlia ha preso il morbillo. Non si può dire a una figlia che è bipolare, quella è una malattia. Ma cosa ti sei fumato? È da querela! È stata usata a sproposito questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Il giornalistaha definito la figlia Guenda “bipolare”, ma mentre Guenda è sconvolta e non ribatte sul momento, la madreè diventata una furia. Non ci staa sentire le parole usate daverso la figlia Guenda. Nella puntata numero 13 del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha riferito le parole del papà di Guenda a madre e figlia, entrambe concorrenti del reality. “Non lo posso accettare da un padre che non sa nemmeno se sua figlia ha preso il morbillo. Non si può dire a una figlia che è bipolare, quella è una malattia. Ma cosa ti sei fumato? È da querela! È stata usata a sproposito questa ...

GrandeFratello : Il duro sfogo di Maria Teresa nei confronti del papà dei suoi figli... mentre Guenda resta senza parole, sua madre… - GrandeFratello : Inarrestabile, incredibile, non si scarica mai: è LEI, la nostra Maria Teresa! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... Maria Teresa... per la sesta volta! ?? #GFVIP - mxrtjjnx : comunque Maria Teresa che sbrocca>>>>>> #gfvip - hidjngit : RT @watsonperiodt: ?? RAGA IMPORTANTE ?? PER NON DARE LA MINIMA SODDISFAZIONE ALLA BRANDI, VENERDÌ STEFANIA, MARIA TERESA E GUENDA DEVONO ES… -