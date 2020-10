Liverpool-Midtjylland, le dichiarazioni di Klopp (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Jurgen Klopp ha parlato nel post gara di Liverpool-Midjylland di Champions League. La gara ha visto i Reds in difficoltà, ma alla fine dei conti Jota e Salah l’hanno decisa a favore degli inglesi. Liverpool-Midtjylland 2-0: seconda vittoria per i Reds “Momento difficile, restiamo uniti. Fabinho ko? Non ci voleva Klopp sulla vittoria sofferta contro il Midtjylland: “È stata una notte dura. È un po’ come in un matrimonio, ci sono momenti belli e brutti. Non è un brutto momento ma è un momento difficile. Dobbiamo restare uniti e combattere più duramente ed è quello che hanno fatto i ragazzi stasera. È stata una partita difficile da giocare, vincerla 2-0 va ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Jurgenha parlato nel post gara di-Midjylland di Champions League. La gara ha visto i Reds in difficoltà, ma alla fine dei conti Jota e Salah l’hanno decisa a favore degli inglesi.2-0: seconda vittoria per i Reds “Momento difficile, restiamo uniti. Fabinho ko? Non ci volevasulla vittoria sofferta contro il: “È stata una notte dura. È un po’ come in un matrimonio, ci sono momenti belli e brutti. Non è un brutto momento ma è un momento difficile. Dobbiamo restare uniti e combattere più duramente ed è quello che hanno fatto i ragazzi stasera. È stata una partita difficile da giocare, vincerla 2-0 va ...

Eurosport_IT : Liverpool batte 2-0 il Midtjylland e si porta in testa alla classifica nel gruppo D (quello dell'Atalanta) ????… - giancarlopacel1 : Il @LFC conquista la sua seconda vittoria consecutiva in Champions battendo i 'modesti' danesi del @fcmidtjylland.… - corradone91 : Gli altri match di #UCL: 2-2 in rimonta tra #Atalanta e #Ajax, mentre l'#AtleticoMadrid batte 3-2 in extremis il… - andreapezzoni87 : Nell'altro match del girone D, il Liverpool supera 2-0 il Midtjylland e si porta a quota 6 punti dopo 2 partite. Di… - Calciomerc : Classifica girone D #UCL 1- #Liverpool 6 2- #Atalanta 4 3- #Ajax 1 4- #Midtjylland 0 #championsleague -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Midtjylland Champions, Zapata salva l'Atalanta: Ajax rimontato

L’ Atalanta impatta per 2-2 con l’ Ajax al Gewiss Stadium nella seconda partita della fase a gironi di Champions League. La squadra di Gasperini chiude sotto di due gol il primo tempo, trafitta dalle ...

Champions League, i risultati - Ok Liverpool, City e Bayern, il Real si salva al 93'

Porto-Olympiakos, invece, finisce 2-0. Infine il gruppo D, quello dell'Atalanta che rimonta l'Ajax e fa 2-2, dove il Liverpool fatica più del previsto col Midtjylland: dedono Diogo Jota e Salah su ...

L’ Atalanta impatta per 2-2 con l’ Ajax al Gewiss Stadium nella seconda partita della fase a gironi di Champions League. La squadra di Gasperini chiude sotto di due gol il primo tempo, trafitta dalle ...Porto-Olympiakos, invece, finisce 2-0. Infine il gruppo D, quello dell'Atalanta che rimonta l'Ajax e fa 2-2, dove il Liverpool fatica più del previsto col Midtjylland: dedono Diogo Jota e Salah su ...