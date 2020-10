LIVE Anversa-Virtus Bologna 76-95, EuroCup basket in DIRETTA: tutto facile in Belgio per le V Nere (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.06 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie e buon proseguimento di serata! 22.03 L’MVP di serata è indubbiamente Josh Adams, autore di 24 punti. Bene anche Milos Teodosic e Awudu Abass, entrambi a quota 15 punti (anche 7 assist per il serbo). Dall’altra parte, 16 punti a testa per Jenkins e Speedy Smith. 22.00 5/5 per le V Nere: il girone d’andata di EuroCup vede i bianconeri ancora imbattuti. tutto facile in Belgio per gli emiliani, che sono sempre stati avanti nel punteggio e sono apparsi sempre in totale controllo del match: abissale la differenza tecnica rispetto ai giovani Giants. FINITA! Anversa-Virtus ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.06 Chiudiamo qui la nostra. Grazie e buon proseguimento di serata! 22.03 L’MVP di serata è indubbiamente Josh Adams, autore di 24 punti. Bene anche Milos Teodosic e Awudu Abass, entrambi a quota 15 punti (anche 7 assist per il serbo). Dall’altra parte, 16 punti a testa per Jenkins e Speedy Smith. 22.00 5/5 per le V: il girone d’andata divede i bianconeri ancora imbattuti.inper gli emiliani, che sono sempre stati avanti nel punteggio e sono apparsi sempre in totale controllo del match: abissale la differenza tecnica rispetto ai giovani Giants. FINITA!...

