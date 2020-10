Lazio | quante assenze con il Bruges dopo i tamponi Covid

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 ottobre 2020) L’allenamento di rifinitura si è trasformato in una conta. A Formello, a preparare la seconda partita di Champions contro il, erano in pochissimi. Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira, sottoposti ieri sera al tampone richiesto dall’Uefa a 48 ore dalla partita, non erano in campo. In quattro non partiranno per, solo Andreas Pereira volerà in Belgio. Non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali in merito, ma la paura di un focolaioall’interno della rosa inizia a farsi spazio. Al momento è solo un timore, in attesa che la società fornisca la sua versione. Intanto Inzaghi studia la formazione da schierare in campo contro i belgi per dare continuità alla vittoria contro il Borussia Dortmund. A Formello, per motivi non legati al test di ...