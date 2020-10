Latina | spaccio nel quartiere Nicolosi documentato da Striscia La Notizia | arrestati 3 nordafricani

(Di martedì 27 ottobre 2020) La Squadra Mobile del capoluogo pontino ha dato esecuzione, tra ieri sera e questa mattina, a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. del Tribunale dia carico di altrettanti cittadini, resisi responsabili di detenzione ai finidi sostanze stupefacenti. L’indagine L’indagine è scaturita dal servizio giornalistico girato lo scorso 18 ottobre da una troupe televisiva al seguito dell’inviato del programma televisivo “la”, Vittorio Brumotti, che era intervenuta nelper documentare un’attività didi sostanze stupefacenti. A seguito di tale servizio la Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura della ...

Le ordinanze sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina a carico di altrettanti cittadini nordafricani responsabili di detenzione ai fini spaccio di sostanze ...Come preannunciato lo scorso 20 ottobre da queste colonne, l’inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, è stato a Latina, per documentare lo spaccio, costante, di sostanze stupefacenti al ...