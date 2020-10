Gwen Stefani fidanzata: la cantante dei No Doubt sposerà Blake Shelton (Di martedì 27 ottobre 2020) La cantante dei No Doubt Gwen Stefani dopo cinque anni di “romantica frequentazione” ha risposto “sì” al suo fidanzato Blake Shelton che le si è inginocchiato davanti e le ha chiesto: “Mi vuoi sposare?”. Le nozze a breve. Bella, glamour e molto talentuosa. Gwen Stefani sembrava avere una vita perfetta, fino a quando non ha scoperto, proprio dopo aver riscosso grande successo personale ai Grammy Awards, che suo marito, il leader del gruppo “Bush” Gavin Rossdale, con cui aveva avuto aveva avuto tre figli, da tre anni la tradiva con la baby-sitter. Lei era una giovane australiana, tale Mindy Mann, che da anni lavorava per la coppia. Gwen si è sentita cadere ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020) Ladei Nodopo cinque anni di “romantica frequentazione” ha risposto “sì” al suo fidanzatoche le si è inginocchiato davanti e le ha chiesto: “Mi vuoi sposare?”. Le nozze a breve. Bella, glamour e molto talentuosa.sembrava avere una vita perfetta, fino a quando non ha scoperto, proprio dopo aver riscosso grande successo personale ai Grammy Awards, che suo marito, il leader del gruppo “Bush” Gavin Rossdale, con cui aveva avuto aveva avuto tre figli, da tre anni la tradiva con la baby-sitter. Lei era una giovane australiana, tale Mindy Mann, che da anni lavorava per la coppia.si è sentita cadere ...

Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano: ecco l anello Vanity Fair Italia "Mi hai salvato la vita": Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano, la foto del prezioso anello

Gwen Stefani e Blake Shelton hanno deciso di sposarsi. I cantanti e giudici di The Voice hanno annunciato ai fan il loro fidanzamento ufficiale. La scelta di diventare marito e moglie è arrivata ...

