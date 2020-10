GFVip: Sospetto Positivo, Ecco di Chi si Tratta! (Di martedì 27 ottobre 2020) GF Vip 5, Sospetto caso Positivo tra i nuovi concorrenti: niente nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Tutto è rimandato per non mettere a rischio la salute dei vipponi del reality show. Ecco che cosa è successo e chi è il nuovo concorrente che ha fatto saltare tutto. GF Vip 5, Sospetto caso di Covid tra i nuovi concorrenti: Bettarini, Salemi e Selvaggia Roma non entrano! E’ andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 e proprio in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 sarebbero dovuti entrare tre nuovi concorrenti famosi. Diciamo sarebbero perché non ci sono stati nuovi ingressi in casa nonostante erano stati presentati i nuovi vipponi. Sarebbero dovuti entrare a far parte della quinta edizione del GF Vip: Stefano Bettarini, ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) GF Vip 5,casotra i nuovi concorrenti: niente nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia. Tutto è rimandato per non mettere a rischio la salute dei vipponi del reality show.che cosa è successo e chi è il nuovo concorrente che ha fatto saltare tutto. GF Vip 5,caso di Covid tra i nuovi concorrenti: Bettarini, Salemi e Selvaggia Roma non entrano! E’ andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 e proprio in questo nuovo appuntamento con il reality show di Canale 5 sarebbero dovuti entrare tre nuovi concorrenti famosi. Diciamo sarebbero perché non ci sono stati nuovi ingressi in casa nonostante erano stati presentati i nuovi vipponi. Sarebbero dovuti entrare a far parte della quinta edizione del GF Vip: Stefano Bettarini, ...

tom_afz : Io penso che l'aver snobbato in puntata molti concorrenti (in particolare Tommaso), propinandoci la solita farsa tr… - GPileri : RT @emanuele_lor: Trovo assurdo tracciare di 'tempismo sospetto' il racconto di una donna che si è sentita offesa da battute sessiste di un… - fassevan : Poi mi fate girare le palle che non ho. Non capisco perché gli altri possano essere “sospetti” mentre se io sospett… - thxupayne : RT @emanuele_lor: Trovo assurdo tracciare di 'tempismo sospetto' il racconto di una donna che si è sentita offesa da battute sessiste di un… - AlessiaMirabel6 : RT @emanuele_lor: Trovo assurdo tracciare di 'tempismo sospetto' il racconto di una donna che si è sentita offesa da battute sessiste di un… -