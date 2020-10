GF Vip | la Ruta contro Amedeo Goria | parole inaudite

(Di martedì 27 ottobre 2020) Chi o che cosa ha scatenato l’ira funesta di Maria Teresaal Grande Fratello Vip? Perché la conduttrice si è messa a urlare durante la diretta di lunedì 27 ottobre 2020? Al Grande Fratello Vip si è scatenata l’ira funesta di Maria Teresa. Così la conduttrice non si era mai vista. Ha sbottato, anche pianto, si è alzata in piedi e ha urlatoil suoArticolo completo: dal blog SoloDonna

blogtivvu : #GFVip, Mario Balotelli attacca Maria Teresa Ruta: persa un’altra occasione per stare zitto - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip 2020, Maria Teresa Ruta tuona contro l’ex marito Amedeo Goria: «Non sai niente di nostra figlia… - Corriere : GfVip, Maria Teresa Ruta attacca Goria: «Non sai niente di nostra figlia, ti querelo». Meglio e peggio - Corriere : GfVip, Maria Teresa Ruta attacca Goria: «Non sai niente di nostra figlia, ti querelo». ... - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip 2020, Maria Teresa Ruta tuona contro l’ex marito Amedeo Goria: «Non sai niente di nostra figlia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Ruta

L'ex moglie di Flavio Briatore non ha replicato, ma è chiaro che lo sguardo non ha nascosto il suo disappunto per le parole dell'opinionista del Gf Vip. Leggi anche La sfuriata di Maria Teresa Ruta in ...Grande Fratello Vip: nella Notte, Rosalinda Cannavò si ferisce ad un piede ... Dopo aver ripreso Enock Barwuah per la sua reazione alle parole di Guenda Goria, è toccato a Maria Teresa Ruta esplodere ...