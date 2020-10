Danilo: "Cristiano Ronaldo ci manca, ma la Juve può vincere" (Di martedì 27 ottobre 2020) TORINO - Danilo è carico al punto giusto alla vigilia della sfida di Champions tra la sua Juventus e il Barcellona : " E' una partita bella da giocare contro una grandissima squadra - le parole dell'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) TORINO -è carico al punto giusto alla vigilia della sfida di Champions tra la suantus e il Barcellona : " E' una partita bella da giocare contro una grandissima squadra - le parole dell'...

Sulla probabile assenza di Cristiano Ronaldo, infine, Danilo dice: "Cristiano mancherebbe a qualsiasi squadra, però posso dire che abbiamo fiducia in tutti i giocatori e abbiamo calciatori che hanno ...

Pirlo: “Ecco chi recupera e chi no domani col Barcellona”

Se poi dovesse essere a disposizione anche Cristiano, ancora meglio ... Prima di mister Pirlo, ha parlato in conferenza stampa anche il difensore brasiliano Danilo: “Mi trovo bene in questo nuovo ...

