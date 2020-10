Covid, bando della Protezione Civile per rafforzare contact tracing: 49mila domande (Di martedì 27 ottobre 2020) A fronte di una richiesta per 2mila operatori (1.500 unità tra personale medico e sanitario e 500 addetti all’attività amministrativa), sono 49mila gli italiani che hanno inviato la loro candidatura per il bando della Protezione Civile per rafforzare l'attività di contact tracing per contenere l'epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 ottobre 2020) A fronte di una richiesta per 2mila operatori (1.500 unità tra personale medico e sanitario e 500 addetti all’attività amministrativa), sonogli italiani che hanno inviato la loro candidatura per ilperl'attività diper contenere l'epidemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Agenzia_Ansa : Incontro Stato-Regioni, @robersperanza annuncia la sperimentazione, i #tamponi rapidi si faranno in #farmacia. Il… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, bando della Protezione Civile per rafforzare contact tracing: 49mila domande - corobi : @TriscarMariella @ComuneMI Ma non è che ora, perché c'è l'emergenza Covid-19, si debba fermare tutto. Qui si tratta… - Veronica_Maz : @Avv_Mant @io_nonesisto Guarda che i comuni e le regioni (almeno in Veneto) ogni anno erogano, aiuti affitti, buoni… - SkyTG24 : Covid, bando della Protezione Civile per rafforzare contact tracing: 49mila domande -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bando Covid, bando della Protezione Civile per rafforzare contact tracing: 49mila domande Sky Tg24 Psr Calabria: pronti aiuti Covid. Gallo, «In arrivo 14 mln per le aziende»

Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, rendendo noto che sul portale www.calabriapsr.it è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando della misura ... colpiti dalla ...

Covid. Pronti gli aiuti agli agricoltori calabresi. Ecco la graduatoria provvisoria

«La Regione è pronta a sostenere con 14 milioni le aziende dei settori dell’agroalimentare più colpiti dalla crisi da pandemia». Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, rendendo ...

Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, rendendo noto che sul portale www.calabriapsr.it è stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando della misura ... colpiti dalla ...«La Regione è pronta a sostenere con 14 milioni le aziende dei settori dell’agroalimentare più colpiti dalla crisi da pandemia». Lo dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, rendendo ...