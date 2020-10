Coppa Italia, Dionisi non parte sconfitto: “Gara difficile ma deciderà il campo” (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il tecnico dell’Empoli, Alessio Dionisi, ha parlato in vista della sfida di domani contro il Benevento, valida per il terzo turno di Coppa Italia. “Andremo a Benevento per fare la nostra partita – ha dichiarato il tecnico azzurro – pur sapendo di affrontare un avversario difficile da battere, una squadra che l’anno scorso ha stravinto il campionato di Serie B. Sulla carta partiamo come sfavoriti, ma questo non conta perché poi sarò il campo a decidere; saremo una squadra giovane, che ha voglia dimostrare e che sicuramente tirerà fuori il massimo di quello che ha”. “Mi dispiace per chi non potrà essere con noi – ha proseguito Dionisi – ma come abbiamo visto sono cose che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il tecnico dell’Empoli, Alessio, ha parlato in vista della sfida di domani contro il Benevento, valida per il terzo turno di. “Andremo a Benevento per fare la nostra partita – ha dichiarato il tecnico azzurro – pur sapendo di affrontare un avversarioda battere, una squadra che l’anno scorso ha stravinto il campionato di Serie B. Sulla carta partiamo come sfavoriti, ma questo non conta perché poi sarò il campo a decidere; saremo una squadra giovane, che ha voglia dimostrare e che sicuramente tirerà fuori il massimo di quello che ha”. “Mi dispiace per chi non potrà essere con noi – ha proseguito– ma come abbiamo visto sono cose che ...

