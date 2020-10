Che titolo di studio ha Elisabetta Gregoraci? I ‘segreti’ della ex moglie di Briatore

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 27 ottobre 2020)è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5. Nonostante sui social non sia particolarmente amata, forse anche a causastoria fake con Pierpaolo Pretelli, in ogni puntata il conduttore Alfonso Signorini non fa che dedicarle almeno uno spazio. La carriera diLa exdi Flavio, con i suoi presunti segreti e i messaggi in codice che inviava all’uomo che l’attende fuori, ha incuriosito molti telespettatori che si chiedono che cosa ha fatto in passato, oltre ad essere stata sposata con Flavio. La sua carriera tra moda e tv è iniziata molto presto, quando partecipò a Miss Italia e vinse la fascia di Miss Calabria e Miss Sorriso. In seguito ...