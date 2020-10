Caso Saguto | domani sentenza per l' ex giudice e il ' cerchio magico' | chiesti 15 anni Adnkronos 2

Leggi su iltempo

(Di martedì 27 ottobre 2020) () - La Procura aveva chiesto, inoltre, la condanna a 9e 10 mesi per Lorenzo Caramma, marito dell'ex magistrato Silvana. Per l'avvocato Gaetano Cappellano Seminara, ex re degli amministratori giudiziari, furono12e 3 mesi di reclusione; per l'ex docente della Kore di Enna Carmelo Provenzano chiesta la condanna a 11e 10 mesi di reclusione; per Nicola Santangelo10e 11 mesi di reclusione. Per Walter Virga 2di reclusione, per Emanuele Caramma sei mesi di reclusione; per Vittorioassoluzione perché il fatto non costituisce reato; per Roberto Di Mariae 4 mesi di reclusione; per Maria Ingrao chiesta la ...