Call of Duty: Black Ops Cold War è alle porte e si mostra nell'adrenalinico trailer di lancio (Di martedì 27 ottobre 2020) Il 13 novembre 2020 torna Black Ops. è con una frase concisa e ad effetto che Activision condivide il trailer ufficiale di Call of Duty: Black Ops Cold War, nuovo attesissimo capitolo della saga FPS che sbarcherà ovviamente non solo su PC e current gen ma anche su PS5 e Xbox Series X/S.Il trailer e altri dettagli condivisi direttamente da Activision:1981. La Guerra Fredda è al suo culmine. I poteri mondiali si contendono il controllo mentre incombe una minaccia nascosta. In Call of Duty: Black Ops Cold War, i giocatori dovranno affrontare operazioni segrete e combattere battaglie mai avvenute per fermare un complotto portato avanti per decenni.Leggi ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 ottobre 2020) Il 13 novembre 2020 tornaOps.; con una frase concisa e ad effetto che Activision condivide ilufficiale diofOpsWar, nuovo attesissimo capitolo della saga FPS che sbarcherà ovviamente non solo su PC e current gen ma anche su PS5 e Xbox Series X/S.Ile altri dettagli condivisi direttamente da Activision:1981. La Guerra Fredda; al suo culmine. I poteri mondiali si contendono il controllo mentre incombe una minaccia nascosta. InofOpsWar, i giocatori dovranno affrontare operazioni segrete e combattere battaglie mai avvenute per fermare un complotto portato avanti per decenni.Leggi ...

Eurogamer_it : #CallofDutyBlackOpsColdWar è alle porte! #CoD #BlackOps - oceweb : Call of Duty Cappellino Scar – [Edizione: Germania] - josera_gtz : @nattaliach1 A mi igual, no me carga el call of duty - AlejaandroHdz : A pero eso si, le fui a batear esta beia skin del call of duty. xdxd - SantzDiego : Brincando de sniper no Call of Duty Warzone -