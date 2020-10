Brusaferro: “Numeri significativi e difficilmente sostenibili. Possiamo convivere con il virus ma serve attenzione e responsabilità” (Di martedì 27 ottobre 2020) Con questi numeri, “significativi e difficilmente sostenibili”, sarà necessario ricorrere alla mitigazione per riuscire a contenere la curva epidemica. A sostenerlo è il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute per fare il punto sulla seconda ondata dell’epidemia. Il senso di responsabilità, ha aggiunto il numero uno dell’Iss, “è un altro strumento cruciale per riuscire a controllare la diffusione”. “Stanno aumentando i sintomatici e i paucisintomatici – ha detto ancora Brusaferro -, è un trend lento ma si sta verificando, questo ci da un segnale estremamente importante da porre come ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Con questi numeri, “”, sarà necessario ricorrere alla mitigazione per riuscire a contenere la curva epidemica. A sostenerlo è il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, nel corso della conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute per fare il punto sulla seconda ondata dell’epidemia. Il senso di responsabilità, ha aggiunto il numero uno dell’Iss, “è un altro strumento cruciale per riuscire a controllare la diffusione”. “Stanno aumentando i sintomatici e i paucisintomatici – ha detto ancora-, è un trend lento ma si sta verificando, questo ci da un segnale estremamente importante da porre come ...

famaisano : Se in conferenza stampa il rappresentate dell'Istituto di Sanità dice che il tracciamento non è più possibile visti… - brigitte_gio : Brusaferro che fa una conferenza stampa è più eloquente di tanti numeri. - IsideFerrari : Riparte il tam tam TV terroristico?? Brusaferro con i suoi NUMERI..??????? #Brusaferro #Tg #Covid_19 #Numeri… - IsideFerrari : E da oggi per la gioia dei TG e solite trasmissioni terroristiche?? ,torna il prof Brusaferro a terrorizzare il popo… - FranceskoNew : @ArmandoTerminio @IsaInghirami stanno impapocchiando numeri, hai letto no? @s_brusaferro detta, @ippolitoroma scriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro “Numeri Coronavirus, Brusaferro: «Se l’epidemia è sotto controllo lo capiremo a inizio aprile» Corriere della Sera