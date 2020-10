Brescia | Chiara non chiude il bar dopo le 18 | “Piuttosto arrestatemi”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il suo bar nonle 18,, una ragazza di, dice che è meglio l’arresto. Succede anche a Lecco.Casantello (Fonte foto: web)Una scelta vera e propria., ventottenne proprietaria di un bar nelno, tiene aperto il suo bar oltre l’orario previsto dalle nuove restrizioni. Accanto alla sua foto, rigorosamente con mascherina, c’è il suo cartellone con scritto: “Potere al popolo. Io non chiudo alle 18…arrestatemi!”. Non permetterà comunque ai clienti di entrarele 18:00, così spiega la giovane imprenditrice, che didi voler servire caffè da asporto fuori dal suo bar, con contenitori di plastica. Leggi ...

g_brescia : Non si fermano i lavori in commissione. Quasi concluse le audizioni sulle pdl che vogliono regolamentare l’attività… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Chiara

CheNews.it

BRESCIA - Con il nastro adesivo aveva trasformato la L della targa in E. Poi viaggiava senza patente e senza assicurazione. Per tutto questo un 61enne bresciano è stato multato dalla ...Brescia, 27 ottobre 2020 - Con il nastro adesivo aveva trasformato la L della targa in E. Poi viaggiava senza patente e senza assicurazione. Per tutto questo un 61enne bresciano è stato multato dalla ...