Bomba in una madrassa, 7 morti e 50 feriti a Peshawar

Almeno 7 persone sono morte e oltre una cinquantina, tra i quali tanti bambini, sono rimaste ferite nell'esplosione di una Bomba in una madrassa, una scuola coranica, a Peshawar una grande città del nord-ovest del Pakistan.Al momento dell'esplosione avvenuta in un quartiere chiamato Dir Colony a lezione c'erano una sessantina di alunni.

Almeno quattro persone sono morte e 34 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba oggi in una madrassa a Peshawar, capitale provinciale nel nordovest del Pakistan. Lo rende noto la polizia.

Bomba in una madrassa, 7 morti e 50 feriti a Peshawar

Almeno 7 persone sono morte e oltre una cinquantina, tra i quali tanti bambini, sono rimaste ferite nell’esplosione di una bomba in una madrassa, una scuola coranica, a Peshawar una grande città del ...

Almeno quattro persone sono morte e 34 sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba oggi in una madrassa a Peshawar, capitale provinciale nel nordovest del Pakistan. Lo rende noto la polizia.