Bollo auto noleggio 2020: cosa cambia per il pagamento e importo (Di martedì 27 ottobre 2020) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al Bollo auto, e in particolare all’imposta applicata sulle auto a noleggio a lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio 2020. Vediamo cosa è cambiato. Bollo auto noleggio a lungo termine: nuova scadenza del pagamento Stando a quanto riportato dalla Manovra 2020, si stabiliva entro il 30 giugno 2020 il pagamento del Bollo auto ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 27 ottobre 2020) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al, e in particolare all’imposta applicata sullea lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio. Vediamoto.a lungo termine: nuova scadenza delStando a quanto riportato dalla Manovra, si stabiliva entro il 30 giugnoildel...

Aida49Giovanna : Stasera urlavano liberta'..ma da che cosa non ho capito Non mettere le mascherina No. Mettere guanti. Non lavarti l… - Marco_dalformai : @animaleuropeRMP @antoniopepe216 @NFratoianni la patrimoniale già la paghi, IMU, bollo auto... e tutto su cose che… - giogio_al_cubo : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? - Giuggio72684862 : RT @utini19: Considerato il livello della informazione nel nostro paese alle prossime elezioni voterei senza remore colui che dovesse propo… - infoiteconomia : Bollo auto 2020 e revisioni | decreto cura Italia | arrivano le proroghe -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto Bollo auto elettriche: scadenza e costi QN Motori Mini Clubman in vendita Pisa

Guarda i 9 risultati per Mini Clubman in vendita Pisa al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 4.900 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Mini Clubman ...

Bollo auto, slitta a fine dicembre per Lampedusa e Linosa

La decisione del governo Musumeci, su iniziativa dell'assessore all'Economia Gaetano Armao, arriva per armonizzare quanto già disposto dallo Stato in materia di sospensione dei versamenti tributari e ...

Guarda i 9 risultati per Mini Clubman in vendita Pisa al miglior prezzo, l'auto usata più conveniente parte da 4.900 €. Cerchi più auto di seconda mano? Scopri anche tutte le offerte per Mini Clubman ...La decisione del governo Musumeci, su iniziativa dell'assessore all'Economia Gaetano Armao, arriva per armonizzare quanto già disposto dallo Stato in materia di sospensione dei versamenti tributari e ...