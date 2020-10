«Beyond Passion» | la serie | in cinque corti | che racconta la forza della passione

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 ottobre 2020) È la passione, quell’impulso irresistibile che abita in ognuno di noi, a innescare meccanismi creativi capaci di dare vita a opere sorprendenti. Proprio come Beyond Passion, la serie di cinque cortometraggi realizzati dagli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia nell’ambito del progetto Campari Lab, il laboratorio didattico che promuove la ricerca di nuovi linguaggi cinematografici e ha l’obiettivo di far emergere i nuovi talenti del panorama cinematografico italiano.