Barcellona, allarme difesa per Koeman: ecco i convocati per la Juve (Di martedì 27 ottobre 2020) Emergenza difesa per la Juve ed emergenza difesa per il Barcellona . Anche i blaugrana sono costretti a fare i conti con le numerose assenze del reparto arretrato. Ronald Koeman volerà a Torino con ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) Emergenzaper laed emergenzaper il. Anche i blaugrana sono costretti a fare i conti con le numerose assenze del reparto arretrato. Ronaldvolerà a Torino con ...

sportli26181512 : Barcellona, allarme difesa per Koeman: ecco i convocati per la Juve: Il tecnico blaugrana avrà a disposizione solta… - RosellaLara19 : RT @Ailynur14: Proteste a Barcellona contro il coprifuoco imposto dalle 22 alle 6. Il governo riattiva lo stato d’allarme per 6 mesi #copri… - Silvergio2377 : RT @Ailynur14: Proteste a Barcellona contro il coprifuoco imposto dalle 22 alle 6. Il governo riattiva lo stato d’allarme per 6 mesi #copri… - d_essere : RT @Ailynur14: Proteste a Barcellona contro il coprifuoco imposto dalle 22 alle 6. Il governo riattiva lo stato d’allarme per 6 mesi #copri… - infoitsport : Juventus: per il Barcellona è allarme in difesa, nessuna lesione per Bonucci -