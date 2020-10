ATP Vienna, oggi in campo Djokovic, Thiem e Sonego (Di martedì 27 ottobre 2020) ATP Vienna – Photo Credit: atptour.comSpettacolo oggi nella capitale austriaca per il day 2 dell’ATP 500 di Vienna. Tante partite interessanti già al primo turno, ad avvalorare la tesi del padrone di casa, Dominic Thiem, il quale ha definito il torneo in questione come il miglior 500 di sempre. Sarà effettivamente così? Lasciamo che sia il campo a parlare; intanto vediamo i match in programma per oggi. Djokovic in cerca del secondo titolo all’ATP di Vienna Si comincia alle 14 con un incontro tanto interessante quanto equilibrato, quello tra Grigor Dimitrov e Karen Khachanov. A parte la semifinale di Anversa raggiunta dal bulgaro (ma anche viziata dal ritiro di Raonic ai quarti), nessuno dei due si è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) ATP– Photo Credit: atptour.comSpettacolonella capitale austriaca per il day 2 dell’ATP 500 di. Tante partite interessanti già al primo turno, ad avvalorare la tesi del padrone di casa, Dominic, il quale ha definito il torneo in questione come il miglior 500 di sempre. Sarà effettivamente così? Lasciamo che sia ila parlare; intanto vediamo i match in programma perin cerca del secondo titolo all’ATP diSi comincia alle 14 con un incontro tanto interessante quanto equilibrato, quello tra Grigor Dimitrov e Karen Khachanov. A parte la semifinale di Anversa raggiunta dal bulgaro (ma anche viziata dal ritiro di Raonic ai quarti), nessuno dei due si è ...

