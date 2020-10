Atalanta-Ajax oggi, Champions League: orario, tv, programma, streaming, formazioni (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di Champions League questa sera, quando a Bergamo l’Atalanta sfiderà l’Ajax in una sfida dal sapore di storia, almeno per gli orobici, che si ritrovano davanti una delle compagini più rappresentative della storia del calcio europeo. La squadra allenata da Gasperini si presenta con lo stesso undici che ha sconfitto il Midtylland, con soltanto un cambio: quello di Pasalic sulla linea di centrocampo al posto di De Roon, fermato da un problema all’adduttore sinistro. Rimane dunque il trio Papu Gomez-Zapata-Muriel in avanti. I lancieri di Ten Hag, invece, vanno in campo con un 4-3-3 nel quale spicca Tadic affiancato da Antony e David Neres. La squadra guidata da Ten Hag arriva da un sonante 0-13 rifilato in Eredivisie al Venlo. PROBABILI formazioni ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo diquesta sera, quando a Bergamo l’sfiderà l’in una sfida dal sapore di storia, almeno per gli orobici, che si ritrovano davanti una delle compagini più rappresentative della storia del calcio europeo. La squadra allenata da Gasperini si presenta con lo stesso undici che ha sconfitto il Midtylland, con soltanto un cambio: quello di Pasalic sulla linea di centrocampo al posto di De Roon, fermato da un problema all’adduttore sinistro. Rimane dunque il trio Papu Gomez-Zapata-Muriel in avanti. I lancieri di Ten Hag, invece, vanno in campo con un 4-3-3 nel quale spicca Tadic affiancato da Antony e David Neres. La squadra guidata da Ten Hag arriva da un sonante 0-13 rifilato in Eredivisie al Venlo. PROBABILI...

