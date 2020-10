Ashley Young | «Delusi per non aver vinto ma questo potrebbe diventare un punto prezioso»

(Di martedì 27 ottobre 2020)ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk: le sue paroleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk. Le sue parole riportate da TMW. «Non abbiamo concesso nulla, non abbiamo subito gol ma con il possesso palla e il controllo della partita che abbiamo avuto siamoper nonportato a casa i tre punti. Portiamo a casa une pensiamo alla prossima partita. Il gruppo è difficile ma è la Champions League. Noi dobbiamo cercare di fare punti le prossime partite epuò rivelarsi un buon. Chiaramente siamodi nonma dobbiamo ...

“Non abbiamo subito gol, ma con il possesso palla che abbiamo avuto siamo delusi di non aver ottenuto i tre punti. Ora pensiamo alla prossima partita. E’ un raggruppamento difficile, ma dobbiamo pensa ...Ashley Young si presenta ai microfoni di Sky al termine della partita contro lo Shakthar molto fiducioso per il futuro nonostante la situazione nel girone di Champions League non sia delle migliori. “ ...