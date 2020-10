Ai ristoranti indennizzi per il 150% Che cosa contiene il dl Ristori (Di martedì 27 ottobre 2020) Arrivano indennizzi per i ristoranti pari il 150% del contributo a fondo perduto avuto ad aprile con il decreto Rilancio, soldi che nel caso delle piscine, delle palestre, di fiere e di enti sportivi in genere, terme e centri benessere saliranno al 200% e che saranno erogati in sette giorni per chi ha già ricevuto i fondi nel lockdown primaverile (tre-quattro settimane, invece, per chi deve fare una nuova domanda). Sono, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, i contenuti del decreto legge Ristori che arriverà oggi in consiglio dei ministri, pacchetto di misure che prevede interventi economici in favore delle attività che sono state chiuse totalmente o parzialmente con l’ultimo Dpcm. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 27 ottobre 2020) Arrivanoper ipari ildel contributo a fondo perduto avuto ad aprile con il decreto Rilancio, soldi che nel caso delle piscine, delle palestre, di fiere e di enti sportivi in genere, terme e centri benessere saliranno al 200% e che saranno erogati in sette giorni per chi ha già ricevuto i fondi nel lockdown primaverile (tre-quattro settimane, invece, per chi deve fare una nuova domanda). Sono, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, i contenuti del decreto leggeche arriverà oggi in consiglio dei ministri, pacchetto di misure che prevede interventi economici in favore delle attività che sono state chiuse totalmente o parzialmente con l’ultimo Dpcm. Segui su affaritaliani.it

paoloroversi : Ma dove troveranno i soldi per gli #indennizzi alle aziende o il #ristoro per i #ristoranti (che fantasia di termi… - Affaritaliani : Ai ristoranti indennizzi per il 150% Che cosa contiene il dl Ristori - Affaritaliani : Dpcm, ai ristoranti indennizzi per il 150%. Che cosa contiene il dl Ristori - Morris62Maggio : Dpcm, ai ristoranti indennizzi per il 150%. Cosa contiene il decreto Ristori - SE DARANNO GLI STESSI IMPORTI MORIRA… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Ai ristoranti indennizzi per il 150% Cosa contiene il decreto Ristori -

Ultime Notizie dalla rete : ristoranti indennizzi Dpcm, ai ristoranti indennizzi per il 150%. Cosa contiene il decreto Ristori Affaritaliani.it EMERGENZA CORONAVIRUS – On. Federico replica a Toma sul Dpcm “In Molise mancano assistenza territoriale e un Piano Covid”

Su questo tema il premier Giuseppe Conte è stato netto, parlando di indennizzi già pronti e annunciando che i ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico ...

Decreto, Bonaccini “boccia” le chiusure «Ora il governo ascolti chi protesta»

Per quanto riguarda i rimborsi promessi da Roma, il governatore fa notare che «il governo ha proposto robusti indennizzi, lo devono fare subito e concordando con le associazioni di riferimento il ...

Su questo tema il premier Giuseppe Conte è stato netto, parlando di indennizzi già pronti e annunciando che i ristori arriveranno direttamente sul conto corrente dei diretti interessati con bonifico ...Per quanto riguarda i rimborsi promessi da Roma, il governatore fa notare che «il governo ha proposto robusti indennizzi, lo devono fare subito e concordando con le associazioni di riferimento il ...