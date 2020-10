‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 26 10 20

Leggi su isaechia

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Non so se sono io ad essere un po’ meteoropatica e quindi condizionata dal tempo uggioso che c’era oggi, o se è stata proprio ladi Uomini e Donne ad essere decisamente noiosetta. Non è bastata Tina Cipollari intenta a sbafarsi cannoli mele nel backstage e nemmeno Armando Incarnato vestito da domatore di leoni del Circo Orfei e ormai ambito da uno stuolo di procaci ventenni ammaliate “dal tuo temperamento vivace e dal tuo modo di parlare” a risollevare un pomeriggio che se l’avessimo dedicato ad una pennichella ristoratrice immersi in un plaid morbidoso male non avremmo fatto, anzi. Mi spiace per Beatrice Bonocore che ha passato metàa far prendere aria alle tonsille, lì immobile con la bocca spalancata e l’espressione shockata (che a una certa mi stavo quasi preoccupando ...