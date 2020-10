The Conjuring 3: un nuovo video svela i segreti delle riprese del sequel (Di lunedì 26 ottobre 2020) The Conjuring 3 arriverà nei cinema nell'estate 2021 e, nell'attesa, un video porta sul set dell'atteso sequel del franchise horror. The Conjuring 3 arriverà nei cinema solo nell'estate 2021, ma un nuovo video svela le prime sequenze e qualche aneddoto legato alle riprese dell'atteso sequel. Il video svela che un esorcista di Atlanta ha benedetto il cast e il set prima dell'inizio delle riprese e raccoglie poi le dichiarazioni del cast e dei produttori sul set dell'atteso nuovo capitolo della storia degli investigatori del sovrannaturale. Il produttore James Wan dichiara nello speciale Faith & Fear: The Conjuring ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) The3 arriverà nei cinema nell'estate 2021 e, nell'attesa, unporta sul set dell'attesodel franchise horror. The3 arriverà nei cinema solo nell'estate 2021, ma unle prime sequenze e qualche aneddoto legato alledell'atteso. Ilche un esorcista di Atlanta ha benedetto il cast e il set prima dell'inizioe raccoglie poi le dichiarazioni del cast e dei produttori sul set dell'attesocapitolo della storia degli investigatori del sovrannaturale. Il produttore James Wan dichiara nello speciale Faith & Fear: The...

