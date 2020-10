Sondaggi | la Lega perde un altro punto Fdi cresce fino al 16 | 2% Stabili Pd e M5s Il Dpcm? Non piace al 61% degli italiani

Leggi su open.online

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Laresta il primo partito di Italia ma continua a bruciare il consenso che aveva accumulato durante il governo Conte I. Secondo l’ultima rilevazione di Swg per La7, il partito di Matteo Salvini ha perso unpercentuale nell’ultima settimana, scendendo al 23,3% delle preferenze del campione analizzato. Lieve calo (-0,1%) per il Partito democratico, al secondo posto nelo sugli orientamenti di votocon il 20,4% di gradimento. Il partito più in forma, anche questa settimana, sembra essere quello di Giorgia Meloni: guadagna 0,5 punti percentuali e si conferma terzo partito con il 16,2% dei consensi. Dopo Fratelli d’Italia, comunque in crescita dello 0,2%, il Movimento 5 stelle, al 15,4%. Guadagnano rispettivamente lo 0,3% e lo 0,1% Forza ...