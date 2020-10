Serve clienti al bancone dopo le 18: barista sanzionato dai carabinieri (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un barista sanzionato perché serviva i clienti al banco dopo le 18, ma anche un generale rispetto dell'uso delle mascherine e del distanziamento sociale. È il bilancio di un servizio anti ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 26 ottobre 2020) Unperché serviva ial bancole 18, ma anche un generale rispetto dell'uso delle mascherine e del distanziamento sociale. È il bilancio di un servizio anti ...

WYXYOVANNI55 : @51inif @FratellidItalia Lo sciopero non serve ma dove sono i vari landini e company?con chi stanno?come credono di… - _IL_DIGA_ : RT @bermat: il 90% dei ristoranti dove vado abitualmente non fanno consegne fin dove vivo io. Questo vuol dire che tutti quelli come me son… - XIIIr3d : RT @bermat: il 90% dei ristoranti dove vado abitualmente non fanno consegne fin dove vivo io. Questo vuol dire che tutti quelli come me son… - avvincentement : RT @bermat: il 90% dei ristoranti dove vado abitualmente non fanno consegne fin dove vivo io. Questo vuol dire che tutti quelli come me son… - VANNANOTARNICOL : @FrancoBechis Io posso capire se queste cifre si riferissero agli addetti ai lavori, ma tra i clienti ,come può ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve clienti Serve clienti al bancone dopo le 18: barista sanzionato dai carabinieri ChietiToday Napoli, per trattenere Hysaj serve l'offerta giusta

Napoli, per trattenere Hysaj serve l'offerta giusta Il procuratore del terzino albanese ha chiarito che, in mancanza di una valida offerta da parte del club azzurro, il suo cliente firmerà con altre ...

Spente luci e insegne, serve i clienti al buio dopo le 24. Barista sanzionato

Ad un esercente della Valdarda è costata cara l'ultima serata di lavoro, prima dell'adozione delle chiusure anticipate previste dal nuovo contestato Dpcm ...

Napoli, per trattenere Hysaj serve l'offerta giusta Il procuratore del terzino albanese ha chiarito che, in mancanza di una valida offerta da parte del club azzurro, il suo cliente firmerà con altre ...Ad un esercente della Valdarda è costata cara l'ultima serata di lavoro, prima dell'adozione delle chiusure anticipate previste dal nuovo contestato Dpcm ...