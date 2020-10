Serena Enardu | proposte di matrimonio inaspettate | lei sbotta | “Fate pena | vaff…” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 26 ottobre 2020) In queste ore, l’ex di Pago ha raccontato un episodio alquanto esilarante verificatosi sul suo profilo Instagram.ha dichiarato di aver ricevuto delledida parte di diversi uomini. L’influencer, però, non ha affatto gradito la cosa, al punto da dare luogo ad uno sfogo.si è appigliata sul motivo per il quale molti uomini le hanno chiesto di sposarla. A suo avviso, si tratterebbe di ragioni davvero assurde, che meritano assolutamente di essere condannate. Scopriamo cosa è successo. Lediperha raccontato a tutta la community di Instagram di aver ricevuto delledi ...