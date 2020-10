Saelemaekers | “Possiamo vincere anche con tante assenze | dimostriamolo”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 ottobre 2020)non cerca alibi a pochi minuti dal fischio d’inizio di Milan-Roma. Queste le sue dichiarazioni a Sky Sport: “Hauge e Donnarumma sono sicuramente giocatori importanti, come altri che purtroppo in questo momento sono fuori. Abbiamo l’occasione, però, per dimostrare a tutti che possiamoconse diamo il 100%”. Foto: Transfermarkt L'articolo: “Possiamocon, dimostriamolo” proviene da Alfredo Pedullà.