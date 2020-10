“Questo nuovo Dpcm è assurdo, inutile e dannoso”. L’immunologa boccia Conte (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott – «Una decisione irrazionale, cieca, assurda». È con queste parole che l’immunologa Antonella Viola ha sonoramente bocciato il nuovo Dpcm del governo Conte. L’esperta, che è professoressa ordinaria di patologia generale presso il dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Padova, si era già fatta un nome bacchettando in diretta tv il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. E ora demolisce del tutto anche il decreto del presidente del Consiglio, che è una specie di lockdown mascherato. «La decisione di imporre la chiusura di bar e ristoranti (perché salvo pochi casi questo significa chiusura totale, non ci prendiamo in giro), palestre, teatri e cinema significa condannare intere famiglie alla disperazione e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott – «Una decisione irrazionale, cieca, assurda». È con queste parole che l’immunologa Antonella Viola ha sonoramenteto ildel governo. L’esperta, che è professoressa ordinaria di patologia generale presso il dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Padova, si era già fatta un nome bacchettando in diretta tv il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. E ora demolisce del tutto anche il decreto del presidente del Consiglio, che è una specie di lockdown mascherato. «La decisione di imporre la chiusura di bar e ristoranti (perché salvo pochi casi questo significa chiusura totale, non ci prendiamo in giro), palestre, teatri e cinema significa condannare intere famiglie alla disperazione e ...

