Il viceministro Pierpaolo Sileri si dice molto perplesso riguardo al nuovo Dpcm e non sembra d'accordo su molte delle restrizioni. Il viceministro alla Salute è intervenuto nella puntata di Agorà su Rai 3 esprimendo tutte le sue perplessità riguardo il nuovo Dpcm. "Non credo che saremo in grado di abbassare troppo questi numeri", così Sileri … L'articolo Pierpaolo Sileri, il viceministro gela tutti: "Col Dpcm non si abbasseranno i contagi" è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

