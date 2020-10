Paolo Fox non si è presentato a I Fatti Vostri: ecco perché (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’appuntamento con Paolo Fox, si sa, è uno dei momenti più amati dal pubblico de I Fatti Vostri. Ma l’astrologo non si è presentato in studio per la lettura della “classifica” che mette in ordine di “sfiga” o “fortuna” i vari segni zodiacali. Durante il primo lockdown, Fox aveva deciso di non apparire in tv ma stavolta la ragione che lo ha tenuto lontano dal video è stata un’altra: “Le ammiratrici di Paolo Fox – ha detto Giancarlo Magallo – sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale“. Insomma, l’astrologo ha avuto un problema di salute ma stando al conduttore, risolvibile in tempi ragionevoli: le fan possono tirare un sospiro di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’appuntamento conFox, si sa, è uno dei momenti più amati dal pubblico de I. Ma l’astrologo non si èin studio per la lettura della “classifica” che mette in ordine di “sfiga” o “fortuna” i vari segni zodiacali. Durante il primo lockdown, Fox aveva deciso di non apparire in tv ma stavolta la ragione che lo ha tenuto lontano dal video è stata un’altra: “Le ammiratrici diFox – ha detto Giancarlo Magallo – sono disperate. Noi abbiamo sperato che riuscisse a venire, ma ha avuto una colica renale“. Insomma, l’astrologo ha avuto un problema di salute ma stando al conduttore, risolvibile in tempi ragionevoli: le fan possono tirare un sospiro di ...

Italia_Notizie : 'Il 2020 sarà un anno di crescita'. Ma le previsioni di Paolo Fox sono errate - FQMagazineit : Paolo Fox non si è presentato a I Fatti Vostri: ecco perché - clikservernet : Paolo Fox non si è presentato a I Fatti Vostri: ecco perché - Noovyis : (Paolo Fox non si è presentato a I Fatti Vostri: ecco perché) Playhitmusic - - Y00NGIJK : Paolo Fox who -