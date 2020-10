Oggi nuova protesta a Napoli | in piazza Plebiscito anche Giunta de Magistris

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutigiornata di proteste nel capoluogo campano. A scendere insono i commercianti e gli artigiani, in opposizione al DPCM del 24 ottobre. In particolare, gli esercenti lamentano l’impossibilità di rispettare i nuovi orari di chiusura, soprattutto quello delle 18 imposto ai ristoratori. Secondo i commercianti, le regole estremamente severe non sono compensate da indennizzi adeguati. Laavrà luogo inalle 18. L’organizzazione, però, pretende di non essere confusa con le manifestazioni violente di domenica sera. Proprio per questo sono state rese note le linea guida per una manifestazione pacifica e corretta. Tutti i manifestanti indosseranno la loro divisa da lavoro e cartelli, ...