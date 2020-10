Oggi Denise Pipitone avrebbe compiuto 20 anni: le parole disperate di papà Piero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Oggi Denise Pipitone avrebbe compiuto 20 anni: era nata infatti il 26 ottobre 2020, ma i suoi genitori l’hanno vista crescere solo fino ai suoi 4 anni d’età. Il 1 settembre 2004 la piccola Denise è infatti apparentemente sparita nel nulla all’ora di pranzo, dietro casa sua, a Mazara del Vallo. La piccola, figlia di Piera Maggio e Piero Pulizzi, non è mai più stata ritrovata. Negli anni le ipotesi sul suo rapimento sono state molteplici ma nessuno è mai stato chiamato in giudizio per la scomparsa della piccola. Denise Pipitone: la lettera del padre Oggi, nel giorno del suo compleanno, suo padre ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020)20: era nata infatti il 26 ottobre 2020, ma i suoi genitori l’hanno vista crescere solo fino ai suoi 4d’età. Il 1 settembre 2004 la piccolaè infatti apparentemente sparita nel nulla all’ora di pranzo, dietro casa sua, a Mazara del Vallo. La piccola, figlia di Piera Maggio ePulizzi, non è mai più stata ritrovata. Neglile ipotesi sul suo rapimento sono state molteplici ma nessuno è mai stato chiamato in giudizio per la scomparsa della piccola.: la lettera del padre, nel giorno del suo compleanno, suo padre ...

