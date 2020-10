Nuovo Dpcm, Corsini: 'Aperte e sicure le Terme dell'Emilia Romagna' (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'accesso ai 24 Centri Termali dell'Emilia Romagna, attualmente aperti, 'è possibile, in piena sicurezza. La fruizione di tutti i servizi termali, prosegue normalmente. Questo è possibile, in base a ... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 26 ottobre 2020) L'accesso ai 24 Centri Termali, attualmente aperti, 'è possibile, in pienazza. La fruizione di tutti i servizi termali, prosegue normalmente. Questo è possibile, in base a ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - mattia_mordenti : Madonna raga, lunedì e il nuovo dpcm mi stanno facendo diventare psicopatico - ferroice40 : RT @CesareSacchetti: Dopo Napoli, arriva anche la Sicilia. A Siracusa sono scesi in strada in massa per protestare contro le chiusure e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, ristorazione, spettacolo, turismo e sport: ecco gli aiuti in arrivo Il Sole 24 ORE Proteste per il nuovo dpcm, una giornalista e due cameramen aggrediti in Sicilia

17:07Nave da crociera a Siracusa, 2 passeggeri positivi, divieto di sbarco 17:07Ecco perché in Cina non c'è Covid: per un positivo, test per per 4,7 milioni di persone 17:07Proteste per il nuovo dpcm, ...

Ecco perché in Cina non c'è Covid: per un positivo, test per per 4,7 milioni di persone

17:07Nave da crociera a Siracusa, 2 passeggeri positivi, divieto di sbarco 17:07Ecco perché in Cina non c'è Covid: per un positivo, test per per 4,7 milioni di persone 17:07Proteste per il nuovo dpcm, ...

17:07Nave da crociera a Siracusa, 2 passeggeri positivi, divieto di sbarco 17:07Ecco perché in Cina non c'è Covid: per un positivo, test per per 4,7 milioni di persone 17:07Proteste per il nuovo dpcm, ...17:07Nave da crociera a Siracusa, 2 passeggeri positivi, divieto di sbarco 17:07Ecco perché in Cina non c'è Covid: per un positivo, test per per 4,7 milioni di persone 17:07Proteste per il nuovo dpcm, ...