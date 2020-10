Nuovo Dpcm agita la maggioranza. Renzi: «Va cambiato». Ira di Zingaretti: «No a doppi giochi» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Nuovo Dpcm crea fibrillazioni nella maggioranza. Matteo Renzi si dice intenzionato a chiedere che venga modificato, la sua Italia Viva fa trapelare l'irritazione della ministra... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilcrea fibrillazioni nella. Matteosi dice intenzionato a chiedere che venga modificato, la sua Italia Viva fa trapelare l'irritazione della ministra...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, ristorazione, spettacolo, turismo e sport: ecco gli aiuti in arrivo Il Sole 24 ORE Coronavirus, nuovo Dpcm: fino al 24 novembre stop a cinema, teatri e chiusura di bar e ristoranti alle 18

Il Dpcm del 24 ottobre firmato dal presidente del Consiglio Conte, valido dal 26 ottobre al 24 novembre, prevede una stretta ulteriore per limitare il diffondersi del contagio da Covid 19. Le novità ...

Covid-19, il Nuovo di Udine sospende la programmazione fino al 26 novembre

L'ultimo Dpcm chiude i teatri e anche il Giovanni da Udine è costretto ad abbassare il sipario fino al 26 novembre. “In ottemperanza al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre ...

