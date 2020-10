Notte di guerriglia contro le chiusure (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fuochi di artificio, lanci di bottiglie, petardi, bombe carta e cori contro la giunta regionale e contro le forze dell’Ordine schierate in assetto antisommossa. È entrato subito nel vivo la manifestazione indetta in piazza Castello per protestare contro il nuovo Dpcm che obbliga la chiusura di palestre e centri sportivi e la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Tensioni a cui la polizia ha risposto con cariche di alleggerimento allontanando i manifestanti dalla piazza e disperdendolo tra via Roma e via Po. Le cariche e le tensioni si sono susseguiti anche nelle traverse di via Roma con lancio di lacrimogeni e bombe carta. Numerose vetrine sono state distrutte i negozi saccheggiati e un intero cantiere divelto. Gli scontri sono proseguiti anche in via Po fino in tarda serata. Ferito un fotografo, due agenti di ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Fuochi di artificio, lanci di bottiglie, petardi, bombe carta e corila giunta regionale ele forze dell’Ordine schierate in assetto antisommossa. È entrato subito nel vivo la manifestazione indetta in piazza Castello per protestareil nuovo Dpcm che obbliga la chiusura di palestre e centri sportivi e la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Tensioni a cui la polizia ha risposto con cariche di alleggerimento allontanando i manifestanti dalla piazza e disperdendolo tra via Roma e via Po. Le cariche e le tensioni si sono susseguiti anche nelle traverse di via Roma con lancio di lacrimogeni e bombe carta. Numerose vetrine sono state distrutte i negozi saccheggiati e un intero cantiere divelto. Gli scontri sono proseguiti anche in via Po fino in tarda serata. Ferito un fotografo, due agenti di ...

SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - Agenzia_Ansa : 'Davanti alla violenza non ci sono scuse, nulla di tutto ciò è accettabile'. In un post pubblicato sul suo profilo… - CitizenOCydonia : Ripeto quello che penso Se invece di andare in piazza di giorno,con cori e striscioni,scendi per strada di notte,co… - giorgioflacc : Napoli, la cronaca della notte di guerriglia contro il coprifuoco impost... - ShellyG67393831 : RT @SkyTG24: La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggredito anche… -