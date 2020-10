Nel Lazio sono 24.406 gli attualmente positivi, di cui 158 in terapia intensiva (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – sono 24.406 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 22.649 sono in isolamento domiciliare, 1.599 sono ricoverati non in terapia intensiva, 158 sono ricoverati in terapia intensiva (+12 rispetto a ieri), 1.116 sono deceduti e 10.414 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma –24.406 i casial Covid-19 nel. Di questi, 22.649in isolamento domiciliare, 1.599ricoverati non in, 158ricoverati in(+12 rispetto a ieri), 1.116deceduti e 10.414guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

