Multa semaforo rosso: ecco perché potrebbe essere annullata

Chi subisce una Multa per aver passato con semaforo rosso, potrebbe vederla annullata se manca la delibera comunale che autorizza l'installazione del dispositivo.

Ecco spiegata la motivazione Il Giudice di Pace ha anche specificato la motivazione della sentenza. La multa per passaggio con il semaforo rosso va annullata se l'amministrazione non deposita la ...

La motivazione Il Giudice di Pace ha anche specificato la motivazione della sentenza. La multa per passaggio con il semaforo rosso va annullata se l'amministrazione non deposita la delibera della ...

