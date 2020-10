Maria Teresa Ruta, bomba a Live Non è la d’Urso: “Faceva l’amante” (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Live Non è la d’Urso, la signora Anna ha accusato Maria Teresa Ruta di essere stata l’amante del suo compagno. Maria Teresa Ruta, nonostante al momento sia impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, è stata una delle protagoniste della puntata di questa sera di Live Non è la d’Urso. La conduttrice è stata … L'articolo Maria Teresa Ruta, bomba a Live Non è la d’Urso: “Faceva l’amante” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 26 ottobre 2020) ANon è la d’Urso, la signora Anna ha accusatodi essere stata l’amante del suo compagno., nonostante al momento sia impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, è stata una delle protagoniste della puntata di questa sera diNon è la d’Urso. La conduttrice è stata … L'articoloNon è la d’Urso: “Faceva l’amante” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... Maria Teresa... per la sesta volta! ?? #GFVIP - IAN0WT : RT @oocgfvip5: Maria Teresa Ruta: “ah no! Cavoli! Cazzo! Eh... volevo dire... minchia!” #GFVIP - SolaconTe_ : Un minuto di silenzio per Tommaso, Guenda, Maria Teresa e Stefania che devono subirsi il russare della contessa #GFVIP - 84Tex : RT @testa_uragano: Per colpa della signora Contessa hanno spento le luci in stanza blu all'una, niente Tommy e Maria Teresa show, niente St… - soloversacexme : RT @francescobramat: Ma che bel teatrino di merde.... l’unica che ne esce bene è Maria Teresa, nonostante stiano cercando di affossarla #no… -