Laura Pausini spregiudicata | gambe in primo piano e sguardo da pantera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una conturbante Laura Pausini annuncia l’uscita del suo nuovo singolo. E lo fa con uno scatto in cui osa e riesce a fare colpo sui suoi fans. Visualizza questo post su Instagram Ditemi una parola per descrivere il vostro lunedì. La mia è COUNTDOWN… ho iniziato a farlo visto che manca davvero poco … L'articolo Laura Pausini spregiudicata gambe in primo piano e sguardo da pantera proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) Una conturbanteannuncia l’uscita del suo nuovo singolo. E lo fa con uno scatto in cui osa e riesce a fare colpo sui suoi fans. Visualizza questo post su Instagram Ditemi una parola per descrivere il vostro lunedì. La mia è COUNTDOWN… ho iniziato a farlo visto che manca davvero poco … L'articoloindaproviene da YesLife.it.

trash_italiano : Trash Italiano è quel posto in cui Laura Pausini e Carimadituttoedipiu si incontrano. Così. Random. - WARNERMUSICIT : #IoSi (Seen) FUORI ORA! ‘Io Sì’ di Laura Pausini, l’original song del film #ThelifeAhead di Edoardo Ponti con prota… - bethyyonekura : @LauraPausini LAURA PAUSINI TE AMOOOO - similares_ : Qui per ricordarvi di streammare 'Io sì (Seen)' di Laura Pausini - ColombiaPausini : RT @RadioAirplay_it: ??#IoSi il nuovo singolo di @LauraPausini è #OnAir su 54 #radio italiane! >> -