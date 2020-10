La libertà di essere se stessi inizia (anche) dal make-up (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sganciarsi da modelli stereotipati, uscire da taglie e misure che tratteggiano una presunta perfezione, accettare colori, culture, visioni differenti. Ci vuole coraggio, oggi, per vedere la bellezza della diversità. Servono sguardi sgombri da preconcetti e colmi di curiosità per scoprire sfumature, segni particolari e imperfezioni che plasmano l’unicità di ognuno. E valorizzarla, senza più nasconderla o uniformarla a canoni imposti. Leggi su vanityfair (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sganciarsi da modelli stereotipati, uscire da taglie e misure che tratteggiano una presunta perfezione, accettare colori, culture, visioni differenti. Ci vuole coraggio, oggi, per vedere la bellezza della diversità. Servono sguardi sgombri da preconcetti e colmi di curiosità per scoprire sfumature, segni particolari e imperfezioni che plasmano l’unicità di ognuno. E valorizzarla, senza più nasconderla o uniformarla a canoni imposti.

