Juve, nessuna lesione muscolare per Bonucci (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato l'esito degli esami di Leonardo Bonucci. Questa la nota del club bianconero: "Aggiornamento su Leonardo Bonucci: gli esami cui è stato sottoposto oggi non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno." #JuveVerona#JuveBarçaLe ultime dal #TrainingCenter https://t.co/qQYKdEwXsn pic.twitter.com/vfhn3mxw6S — JuventusFC (@Juventusfc) October 26, 2020 Foto: twitter Juve

