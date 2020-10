In piena notte ubriaco al volante, immigrato si addormenta al casello dell’autostrada (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un immigrato ventiquattrenne era talmente ubriaco al volante che si è addormentato al casello autostradale mentre attendeva il biglietto. La vicenda ha avuto luogo al casello di Cordignano, in provincia di Treviso. Una pattuglia della Polizia stradale di Pordenone ha ricevuto una segnalazione ed è intervenuta. ubriaco al volante, il forte odore di alcol Questi i fatti. L’immigrato, conducente dell’auto, ha raggiunto la colonnina del casello ed era in attesa del biglietto. Ha fermato la macchina e si è addormentato con il motore e le luci accese. Gli agenti hanno accertato che non si trattava di un malore. Poi hanno sentito un forte odore di alcool. Hanno quindi capito ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Unventiquattrenne era talmentealche si èto alautostradale mentre attendeva il biglietto. La vicenda ha avuto luogo aldi Cordignano, in provincia di Treviso. Una pattuglia della Polizia stradale di Pordenone ha ricevuto una segnalazione ed è intervenuta.al, il forte odore di alcol Questi i fatti. L’, conducente dell’auto, ha raggiunto la colonnina deled era in attesa del biglietto. Ha fermato la macchina e si èto con il motore e le luci accese. Gli agenti hanno accertato che non si trattava di un malore. Poi hanno sentito un forte odore di alcool. Hanno quindi capito ...

Voleva visitare il nipote ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Regina Margherita, ma quando i medici gli hanno detto che non era possibile ha iniziato a spaccare tutto. Lui è un uomo di 47 ...

In strada alle 3 di notte, multata Coprifuoco, controlli intensificati

Maria Fiore / CORTEOLONA Stava chiacchierando e bevendo in compagnia di amici in piazza Verdi a Corteolona. Alle tre di notte, quindi in piena violazione del coprifuoco in vigore in Lombardia dalle 23 ...

