Harry e il razzismo | «Con Meghan Markle ho conosciuto il pregiudizio»

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il principe Harry torna a parlare di razzismo. Lo fa in una lunga chiacchierata online insieme a Patrick Hutchinson, il manifestante antirazzista che lo scorso giugno – durante gli scontri a Londra – ha salvato un estremista di destra dal linciaggio della folla. «Sono sincero, non sapevo cosa fossero i pregiudizi inconsci fino a quando non ho incontrato mia moglie», afferma il principe nello speech organizzato da Britsh GQ.