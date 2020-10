Hamilton, nessuno come lui: 'lectio magistralis' e vittoria numero 92 a Portimao (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novantadue, lassù c'è solo lui. È durato poco il record di vittorie in condominio con Michael Schumacher. Lewis Hamilton dà lezioni di guida anche in Portogallo e mette nella sua ricchissima bacheca ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Novantadue, lassù c'è solo lui. È durato poco il record di vittorie in condominio con Michael Schumacher. Lewisdà lezioni di guida anche in Portogallo e mette nella sua ricchissima bacheca ...

VaniaToni1 : L'inglese vince a Portimao davanti al compagno-rivale #Bottas, #Leclerc è quarto Con 92 successi battuto… - ilmessaggeroit : Hamilton, nessuno come lui: “lectio magistralis” e vittoria numero 92 a Portimao - uzapelloni : Rassegna Stampa: nessuno celebra Hamilton come l’equipe - paolo_falconi : RT @BeyondTrends20: ??I record sono fatti per essere battuti, diceva #Schumacher. E oggi Lewis #Hamilton lo ha fatto: 92 vittorie in #F1,… - KHANNOONIENSIN6 : @Rturcato83 @F1 @LewisHamilton @MotoriNoLimits Nessuno mi leva dalla testa che a fine 2021 si ritira con 8 WDC e 11… -