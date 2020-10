GF Vip, Enock contro Guenda: “Ma chi cazz* credi di essere?” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Enock continua a difendere il fratello Mario dalle accuse sessiste Continua a far discutere la brutta battutaccia di Mario Balotelli nei confronti della modella brasiliana Dayane Mello anche tra gli inquilini della casa di Cinecittà. A riprendere il discorso stavolta è Guenda Goria, che si è schierata a difesa di Dayane e delle donne contro la battuta sessista del calciatore, fratello di Enock. Ma Enock non ha reagito bene e ha cominciato ad urlarle contro parole offensive. Il discorso di Guenda Goria La pianista si sarebbe aspettata una differente reazione da parte del suo compagno di viaggio, una presa di distanza dalle parole del fratello nei confronti della modella brasiliana. Ma ciò non è avvenuto, anzi. Enock ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)continua a difendere il fratello Mario dalle accuse sessiste Continua a far discutere la brutta battutaccia di Mario Balotelli nei confronti della modella brasiliana Dayane Mello anche tra gli inquilini della casa di Cinecittà. A riprendere il discorso stavolta èGoria, che si è schierata a difesa di Dayane e delle donnela battuta sessista del calciatore, fratello di. Manon ha reagito bene e ha cominciato ad urlarleparole offensive. Il discorso diGoria La pianista si sarebbe aspettata una differente reazione da parte del suo compagno di viaggio, una presa di distanza dalle parole del fratello nei confronti della modella brasiliana. Ma ciò non è avvenuto, anzi.ha ...

tuttopuntotv : Guenda Goria e Enock litigano al GF VIP 5 per colpa di Balotelli e in casa scoppia il caos #gfvip… - guarluc : Grande Fratello Vip, lite folle nella casa: 'Chi ti credi di essere?' - Borsapretporter : Imparate da Guenda come si fa a mettersi da sola contro tutti #GFVIP (Le pecore rincorrono Enock) Gf Vip, rissa s… - SmorfiaDigitale : Gf Vip, rissa sfiorata nella Casa. Guenda contro Enock: Dissociati da Balotelli ... - infoitcultura : GF Vip, Enock sbotta contro Guenda Goria: “Ma chi cazz* credi di essere?”, web in rivolta -