“Dovesse essere… fosse… dovesse essere stato”: la lite di Luca Zaia in diretta col congiuntivo (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Siamo stati i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i veneti dovesse essere… poi ri… stato, fosse… dovesse essere stato. Fosse stato… vabbè, mi sono incasinato coi verbi”. Piccolo intoppo linguistico in diretta Facebook, nel consueto appuntamento quotidiano sulla situazione coronavirus in Veneto, per il presidente della Regione, Luca Zaia. L’esponente della Lega ha tentato di recuperare con un “lo devo dire con il condizionale giusto”. Peccato che si trattasse di congiuntivo. Video Twitter/Giulia Siviero L'articolo “dovesse essere… fosse… dovesse essere stato”: la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Siamo stati i primi a riconoscere che il sacrificio che hanno fatto i veneti… poi ri… stato, fosse…stato. Fosse stato… vabbè, mi sono incasinato coi verbi”. Piccolo intoppo linguistico inFacebook, nel consueto appuntamento quotidiano sulla situazione coronavirus in Veneto, per il presidente della Regione,. L’esponente della Lega ha tentato di recuperare con un “lo devo dire con il condizionale giusto”. Peccato che si trattasse di. Video Twitter/Giulia Siviero L'articolo “… fosse…stato”: la ...

