Di Maio è un disco rotto: 'Tagliamo gli stipendi dei parlamentari' (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Se chiediamo ai cittadini di fare sacrifici, allora dobbiamo essere pronti anche noi a farne. La politica in una situazione del genere, davanti a una crisi globale senza precedenti con 42 milioni di ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Se chiediamo ai cittadini di fare sacrifici, allora dobbiamo essere pronti anche noi a farne. La politica in una situazione del genere, davanti a una crisi globale senza precedenti con 42 milioni di ...

davidallegranti : Di Maio: 'Riprendiamo la discussione iniziata a marzo, quando scoppiò la pandemia: tagliamo gli stipendi dei parlam… - CarloCalenda : Non conosci la mia vita. Però pretendi di giudicarla partendo dalla mia famiglia, di cui sai poco. Non giudichi que… - ferrazza : Di Maio ora è in diretta su Facebook e dice che ci saranno misure più restrittive, senza dire quali. Che le attivit… - FilippoCarmigna : 'Mercedes e 400mila euro sul conto'. Chi hanno beccato col reddito: Di Maio, e questa? - LorenzoZL74 : Tranquilli, Di Maio ha la risposta. -